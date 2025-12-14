Минимум 2 человека погибли во время стрельбы в Брауновском университете

В Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Стрельба в Брауновском университете. Видео © X / L.A.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения на территории Брауновского университета. Ведётся активное расследование произошедшего», — написала полиция в соцсети X. Руководство Брауновского университета попросило находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан».

«Меня проинформировали о стрельбе в Брауновском университете», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

