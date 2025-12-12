В Татарстане возбудили дело на пристава за стрельбу в рабочем кабинете

В Татарстане на судебного пристава из Актанышского района завели уголовное дело после стрельбы в рабочем кабинете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, предварительно, летом мужчина угрожал коллеге травматическим пистолетом. В результате стрельбы никто не пострадал, но пристава уволили.

Ранее в Волгограде полицейские стреляли по колёсам скорой помощи, чтобы остановить угнанную машину. ГИБДД быстро обнаружила спецтранспорт после сигнала об угоне. За рулём находился 22-летний житель Красноармейского района. Он был пьян и проигнорировал требование остановиться. Мужчина начал резко маневрировать и пытался скрыться.