Рецидивист открыл огонь по семье с ребёнком в Алагире

Семья в центре Алагира в Северной Осетии стала жертвой нападения рецидивиста, применившего пневматическое оружие. Детали истории узнал телеграм-канал Mash Gor.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Видео © Telegram / Mash Gor

Ссора вспыхнула между двумя мужчинами 30 и 28 лет по невыясненным пока обстоятельствам. Вечером тридцатилетний мужчина внезапно покинул транспортное средство на улице Коста Хетагурова и бросился к своему оппоненту, который держал малолетнего ребенка, а рядом стояла женщина. После того как прозвучали выстрелы, завязалась драка.

Пострадавшему молодому человеку врачи оказали необходимую помощь, после чего его направили домой. Агрессор, который, как подтвердилось, уже был судим, был задержан полицией. Пневматический пистолет был конфискован. Предварительно, женщина с ребёнком не пострадали: они успели спрятаться.

