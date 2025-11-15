В Подмосковье мужчина ворвался в чужую квартиру, избил хозяйку и сорвался с 7 этажа

В Звенигороде мужчина устроил нападение, окончившееся его гибелью. По словам очевидцев, незнакомец ходил по подъезду и настойчиво искал некую Марину. Он был трезв, но вёл себя странно. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В какой-то момент мужчина вошёл в незапертую квартиру, где находилась женщина, ожидавшая родственника. Злоумышленник начал её душить и угрожать убийством. На крики прибежали соседи и сумели отбить пострадавшую. Женщину с тяжёлыми травмами головы и лица доставили в больницу.

После этого нападавший спрятался на подоконнике. Когда на место прибыли полиция и МЧС и вскрыли дверь, мужчина сорвался с рук спасателей и упал с 7-го этажа — он погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища с применением насилия, а также умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 139 УК РФ, часть 1 статьи 112 УК РФ). По факту обнаружения тела неизвестного мужчины <...> проводится проверка», — говорится в сообщении СУ СКР по Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на дом в Московской области, в результате которого было похищено 57 миллионов рублей.