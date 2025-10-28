В Подмосковье задержали троих подозреваемых в ограблении дома на 57 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на дом в Московской области, в результате которого было похищено 57 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / Ирина Волк
По данным МВД, четверо нападавших в масках проникли в дом в деревне Жабкино. Они заперли женщину и троих детей в ванной, а хозяина связали. Преступники похитили крупную сумму денег и скрылись с места преступления.
«Оперативники установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали троих из них. Ими оказались ранее судимые жители Балашихи, Одинцова и Москвы», — написала Волк в Telegram-канале.
Злоумышленники подозреваются в совершении разбоя, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ижевске молодёжь толпой избила и ограбила женщину-инвалида за просьбу не шуметь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.
Обложка © Telegram / Ирина Волк