Мужчина с запиской ограбил московскую букмекерскую контору на 1,2 млн рублей

В Москве мужчина 1988 года рождения совершил ограбление букмекерской конторы, причинив ущерб более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник передал сотрудницам записку с угрозами и требованием передать ему денежные средства. Весь инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в помещении. Преступника оперативно задержали, и возбудили уголовное дело по статье о разбое.

