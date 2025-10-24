Мужчина с запиской ограбил московскую букмекерскую контору на 1,2 млн рублей
Обложка © freepik / luis_molinero
В Москве мужчина 1988 года рождения совершил ограбление букмекерской конторы, причинив ущерб более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Злоумышленник передал сотрудницам записку с угрозами и требованием передать ему денежные средства. Весь инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в помещении. Преступника оперативно задержали, и возбудили уголовное дело по статье о разбое.
