ФСИН выманила беглого грабителя на «свидание» с помощью фейка на сайте знакомств

Сотрудники ФСИН задержали находившегося в федеральном розыске грабителя, выманив его на свидание с помощью фейковой страницы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители, обнаружив профиль осуждённого в соцсетях, создали подставную страницу девушки для онлайн-знакомства. После переписки беглец сам назначил встречу и даже подготовился.

«На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину», — говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции Вологодской области для проведения дальнейших процессуальных действий.

