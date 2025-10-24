Сектор Газа
24 октября, 14:24

ФСИН выманила беглого грабителя на «свидание» с помощью фейка на сайте знакомств

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Сотрудники ФСИН задержали находившегося в федеральном розыске грабителя, выманив его на свидание с помощью фейковой страницы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители, обнаружив профиль осуждённого в соцсетях, создали подставную страницу девушки для онлайн-знакомства. После переписки беглец сам назначил встречу и даже подготовился.

«На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину», — говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции Вологодской области для проведения дальнейших процессуальных действий.

МВД предупредило о новой уловке мошенников на сайтах знакомств

Ранее МВД России сообщило, что видеоблогер Сергей Косенко, известный по скандальному ролику с бросанием младенца в сугроб, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу. В розыскных материалах уточняется, что он родился 23 августа 1987 года в венгерском городе Кечкемет, при этом его национальность указана как русский. Блогер разыскивается без избранной меры пресечения.

Анастасия Никонорова
