Автор скандального видео с младенцем в сугробе переобъявлен в розыск

Видеоблогер и автор резонансного видео с бросанием грудного ребёнка в сугроб Сергей Косенко переобъявлен в розыск. Соответствующая информация внесена в базу данных Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Согласно обнародованным данным, Косенко разыскивается по уголовной статье. В розыскных материалах указано, что он родился 23 августа 1987 года в венгерском городе Кечкемет, при этом его национальность обозначена как русский. Блогер переобъявлен в розыск «без меры пресечения».

Напомним, что о заочном аресте Косенко и объявлении его в международный розыск стало известно в середине января текущего года. Басманный суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, что позднее было подтверждено Московским городским судом.