13 октября, 15:11

Блогера Арега Щепихина* приговорили к пяти годам колонии общего режима

Арег Щепихин*. Обложка © VK / Арег Щепихин*

Блогера Арега Щепихина* приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии по трём статьям уголовного кодекса. Решение вынес Пресненский районный суд Москвы 13 октября.

Щепихина* признали виновным сразу по нескольким статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ему также запрещено вести блог 2 года и 6 месяцев.

У блогера Арега Щепихина* выявили расстройство личности, но это не помогло ему покинуть СИЗО

Напомним, что ранее прокурор требовал для Щепихина* 6 лет колонии, 200 часов исправительных работ и 4 года запрета на администрирование интернет-страниц. Такое наказание для блогера запросили по ряду обвинений, в том числе в призывах к экстремистской деятельности в интернете

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

