У блогера Арега Щепихина* выявили расстройство личности, но это не помогло ему покинуть СИЗО

Суд постановил оставить блогера Арега Щепихина* в СИЗО ещё на шесть месяцев — до 22 января 2026 года. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Видео © SHOТ

Во время заседания Щепихин сначала согласился на продление ареста: «Остаюсь там же, где и сейчас», — заявил он. Однако позже, посоветовавшись с адвокатом, попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Также он передал через защитника просьбу сообщить его братьям, что находится в СИЗО, чтобы они могли приносить ему передачи.

Как уточнили в суде, согласно результатам психиатрической экспертизы, у блогера выявлено смешанное расстройство личности. Ранее после инцидента на Ярославском вокзале Щепихину были предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

Напомним, в что июне блогера и бизнес-коуча Щепихина* силой затолкали в багажник Mercedes на глазах у прохожих. Позже власти Чечни заявили, что он был задержан в рамках проверки по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. СК возбудил дело против Щепихина*, его отправили под стражу. Также обвинения были предъявлены «похитителям» блогера.