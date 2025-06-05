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Регион
5 июня, 11:56

Фигурантам дела о похищении блогера Щепихина в Москве предъявили обвинения

Задержанный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Задержанный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Шестерым фигурантам дела о похищении блогера Арега Щепихина в Москве предъявлены обвинения. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении ведомства.

Московские следователи также сегодня обратятся в Замоскворецкий районный суд с просьбой об аресте задержанных.

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Напомним, вечером 3 июня в самом центре Москвы бизнес-коуча Щепихина силой затолкали в багажник Mercedes — всё это происходило на глазах у прохожих. Причиной похищения, по версии СМИ, могли стать провокационные ролики, в которых блогер резко высказывался о мусульманах и называл себя «героем России». Вскоре после инцидента Следком возбудил против него дела за экстремизм и разжигание ненависти. Сам блогер, предварительно, находится на свободе в Новой Москве.

Мария Любицкая
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