Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 11:47

«Он не мужчина»: Бойцы СВО записали обращение в связи с похищением блогера в Москве

Боцы из «Ахмата» осудили высказывания блогера Щепихина о религии

Служащие батальона «Ахмат», находящиеся в зоне спецоперации, выступили с жёстким заявлением в адрес бизнес-коуча Арега Щепихина. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Отряд «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ», военные резко осудили слова блогера, в которых он, по их мнению, оскорбительно высказывался о религии и национальностях.

Герой Чеченской Республики, командир отряда связи «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ вместе со своими бойцами высказали своё мнение касательно речей и поступков Арега Щепихина. Видео © Telegram / Отряд «ТИМСО» СпН «АХМАТ» МО РФ

Бойцы раскритиковали высказывания Щепихина, обвинив бизнес-коуча в том, что в своих публикациях он допустил некорректные высказывания в отношении религии и национальностей.

«Это говорит о том, что он не мужчина», — сказал один из военных.

На кадрах один из военнослужащих также выразил уверенность, что Щепихин понесёт ответственность за сказанное. Видео активно расходится в социальных сетях и вызывает бурное обсуждение.

Провокатор или жертва: Чем прославился Арег Щепихин, устроивший переполох в Москве и Чечне
Провокатор или жертва: Чем прославился Арег Щепихин, устроивший переполох в Москве и Чечне

Напомним, вечером 3 июня в самом центре Москвы бизнес-коуча силой затолкали в багажник Mercedes — всё это происходило на глазах у прохожих. Причиной похищения, по версии СМИ, могли стать провокационные ролики, в которых блогер резко высказывался о мусульманах и называл себя «героем России». Вскоре после инцидента Следком возбудил против него дела за экстремизм и разжигание ненависти. Эксперты подтвердили в его речах призывы к насилию на национальной почве.

Обложка © Telegram /Отряд «ТИМСО» СпН «АХМАТ» МО РФ

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar