«Он не мужчина»: Бойцы СВО записали обращение в связи с похищением блогера в Москве
Боцы из «Ахмата» осудили высказывания блогера Щепихина о религии
Служащие батальона «Ахмат», находящиеся в зоне спецоперации, выступили с жёстким заявлением в адрес бизнес-коуча Арега Щепихина. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Отряд «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ», военные резко осудили слова блогера, в которых он, по их мнению, оскорбительно высказывался о религии и национальностях.
Герой Чеченской Республики, командир отряда связи «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ вместе со своими бойцами высказали своё мнение касательно речей и поступков Арега Щепихина. Видео © Telegram / Отряд «ТИМСО» СпН «АХМАТ» МО РФ
Бойцы раскритиковали высказывания Щепихина, обвинив бизнес-коуча в том, что в своих публикациях он допустил некорректные высказывания в отношении религии и национальностей.
«Это говорит о том, что он не мужчина», — сказал один из военных.
На кадрах один из военнослужащих также выразил уверенность, что Щепихин понесёт ответственность за сказанное. Видео активно расходится в социальных сетях и вызывает бурное обсуждение.
Напомним, вечером 3 июня в самом центре Москвы бизнес-коуча силой затолкали в багажник Mercedes — всё это происходило на глазах у прохожих. Причиной похищения, по версии СМИ, могли стать провокационные ролики, в которых блогер резко высказывался о мусульманах и называл себя «героем России». Вскоре после инцидента Следком возбудил против него дела за экстремизм и разжигание ненависти. Эксперты подтвердили в его речах призывы к насилию на национальной почве.
Обложка © Telegram /Отряд «ТИМСО» СпН «АХМАТ» МО РФ