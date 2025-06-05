«Он не мужчина»: Бойцы СВО записали обращение в связи с похищением блогера в Москве

Служащие батальона «Ахмат», находящиеся в зоне спецоперации, выступили с жёстким заявлением в адрес бизнес-коуча Арега Щепихина. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Отряд «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ», военные резко осудили слова блогера, в которых он, по их мнению, оскорбительно высказывался о религии и национальностях.

Герой Чеченской Республики, командир отряда связи «Тимсо» СпН «Ахмат» МО РФ вместе со своими бойцами высказали своё мнение касательно речей и поступков Арега Щепихина. Видео © Telegram / Отряд «ТИМСО» СпН «АХМАТ» МО РФ

Бойцы раскритиковали высказывания Щепихина, обвинив бизнес-коуча в том, что в своих публикациях он допустил некорректные высказывания в отношении религии и национальностей.

«Это говорит о том, что он не мужчина», — сказал один из военных.

На кадрах один из военнослужащих также выразил уверенность, что Щепихин понесёт ответственность за сказанное. Видео активно расходится в социальных сетях и вызывает бурное обсуждение.