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Регион
5 июня, 10:54

Уголовное дело о разжигании ненависти возбудили в отношении «похищенного» блогера Щепихина

На блогера Щепихина завели дело по статье о возбуждении ненависти

Обложка © VK / Арег Щепихин

Обложка © VK / Арег Щепихин

В отношении блогера Арега Щепихина заведено уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280). Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Блогер уже находится на допросе у СК. Сообщается, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая показала наличие основания для возбуждения уголовного дела.

«Вместе с тем следствием изучены видеозаписи блогера. Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», — сообщили в СК.

Следственный комитет Москвы также сообщил, что ведётся расследование по делу о похищении и превышении должностных полномочий. Шести обвиняемым предъявлены обвинения, с ними проводятся очные ставки для выяснения обстоятельств. Следствие планирует обратиться в Замоскворецкий суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Муфтий Чечни призвал строго наказать блогера Щепихина за оскорбление религии
Муфтий Чечни призвал строго наказать блогера Щепихина за оскорбление религии

Напомним, несколько мужчин в гражданской на Ярославском вокзале якобы затолкали 39-летнего блогера Арега Щепихина в багажник и увезли. Оказалось, что это были сотрудники Росгвардии, которые проводили операцию по задержанию. Власти Чечни пояснили, что Щепихина проверяют по пяти статьям, в том числе о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и изнасиловании. В Чечне призвали перестать считать коуча «жертвой». В МВД также сообщили о проверке в отношении Щепихина. Сам блогер, предварительно, находится на свободе в Новой Москве.

Полина Никифорова
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