Уголовное дело о разжигании ненависти возбудили в отношении «похищенного» блогера Щепихина

В отношении блогера Арега Щепихина заведено уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280). Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Блогер уже находится на допросе у СК. Сообщается, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая показала наличие основания для возбуждения уголовного дела.

«Вместе с тем следствием изучены видеозаписи блогера. Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», — сообщили в СК.