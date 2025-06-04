МВД раскрыло детали проверки «похищенного» в Москве блогера из-за скандальных видео
МВД РФ начало проверку в отношении блогера Щепихина, «похищенного» в Москве
Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин
Главное управление по противодействию экстремизму МВД России инициировало проверку в отношении блогера Арега Щепихина, который был задержан чеченскими правоохранителями на вокзале в Москве после скандальных роликов в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве.
«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования», — сказано в заявлении МВД.
Напомним, в Сети разошлось видео, как на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин в гражданской одежде якобы открыто «похитили» 39-летнего блогера Арега Щепихина. Как выяснилось позже, «похитителями» оказались действующие сотрудники Росгвардии, которые проводили операцию по задержанию подозреваемого. Власти Чечни пояснили, что чеченские правоохранители работали совместно со столичными властями, задерживая предполагаемого преступника, которого в республике проверяют по пяти статьям, в том числе о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и изнасиловании. В Чечне призвали журналистов и общественность перестать называть Щепихина «жертвой похищения».