Муфтий Чечни призвал строго наказать блогера Щепихина за оскорбление религии
Арег Щепихин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theroyalfamilyofworld
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев резко осудил высказывания блогера Арега Щепихина, назвав их противоречащими нормам морали и межрелигиозного согласия. Священнослужитель выступил за привлечение мужчины к ответственности.
«С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов... и требуем самого строгого наказания для него», — говорится в заявлении Межиева, опубликованном в телеграм-канале Духовного управления мусульман Чечни.
По словам муфтия, Щепихин переступил «все границы дозволенного», а его действия противоречат нормам человеческой нравственности и подрывают мир и стабильность в многонациональном государстве. Межиев подчеркнул, что в России недопустимы и будут пресекаться любые проявления экстремизма, нацизма и сатанизма.
Напомним, накануне на Ярославском вокзале несколько мужчин в гражданской якобы «похитили» 39-летнего блогера Арега Щепихина. Оказалось, что это были сотрудники Росгвардии, которые проводили операцию по задержанию. Власти Чечни пояснили, что Щепихина проверяют по пяти статьям, в том числе о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и изнасиловании. В Чечне призвали перестать считать коуча «жертвой». В МВД также сообщили о проверке в отношении Щепихина, а ещё о задержании шестерых участников инцидента на вокзале.