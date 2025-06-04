Муфтий Чечни призвал строго наказать блогера Щепихина за оскорбление религии

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев резко осудил высказывания блогера Арега Щепихина, назвав их противоречащими нормам морали и межрелигиозного согласия. Священнослужитель выступил за привлечение мужчины к ответственности.

«С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов... и требуем самого строгого наказания для него», — говорится в заявлении Межиева, опубликованном в телеграм-канале Духовного управления мусульман Чечни.