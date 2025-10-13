Сторона обвинения требует посадить блогера Арега Щепихина* на 6 лет

Прокурор потребовал приговорить блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина* к шести годам колонии общего режима по ряду обвинений, в том числе в призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Оксану Сотникову.

«Гособвинение просило шесть лет общего режима. Однако надеемся на более мягкое наказание», — сказала юрист.

В ходе своей речи в суде Сотникова подчеркнула, что её подзащитный не применял насилие, признал вину и выразил раскаяние. Адвокат ходатайствовала о том, чтобы суд на месте освободил Щепихина* прямо в зале заседаний.

Напомним, что резонансная история приключилась с Щепихиным* в июне, когда его запихали в багажник машины на глазах у толпы. Позже власти Чечни заявили, что задержание связано с его публичными оскорблениями чувств верующих. Также обвинения были предъявлены «похитителям» блогера.

