13 октября, 12:05

Адвокат рассказала, сколько Блиновской осталось сидеть в колонии

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогерша Елена Блиновская будет переведена в колонию для отбывания наказания в течение ближайших двух недель. Об этом сообщила её адвокат Наталия Сальникова в разговоре с журналистами.

Адвокат Наталия Сальникова рассказала о возможности УДО для Елены Блиновской. Видео © Life.ru

С учётом домашнего ареста и нахождения в СИЗО общий срок пребывания Блиновской в исправительном учреждении составит полтора года. Адвокат уточнила, что её подзащитная имеет право подать на условно-досрочное освобождение, поскольку необходимый для этого срок уже отбыт. Она отметила, что вопрос о подаче соответствующего заявления будет рассмотрен после получения судебного определения.

На вопрос о состоянии Блиновской адвокат ответила, что на прошлой неделе оно было удовлетворительным. Что касается общения с детьми, то осуждённая имеет возможность поддерживать связь только по телефону, поскольку разрешения на личные свидания отсутствуют.

У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью

Напомним, сегодня суд смягчил наказание Блиновской — вместо 5 лет колонии она получила срок в 4,5 года. При этом в отсрочке наказания до момента, пока младшему из её детей не исполнится 14 лет, ей отказали. Адвокат «королевы марафонов» заявила, что её подзащитная полностью раскаялась в своих действиях и попросила смягчить наказание. Юрист аргументировала просьбу тем, что дальнейшая изоляция от общества лишь сделает психологическое состоянием подсудимой хуже и плохо скажется на воспитании четырёх детей.

