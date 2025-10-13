Блогер Елена Блиновская просит Мосгорсуд отсрочки от наказания

13 октября в Московском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС. По словам её представителя, женщина полностью раскаялась в совершённом и считает, что дальнейшее отдалённое от общества пребывание ухудшит её психологическое состояние и вредно отразится на воспитании четырёх несовершеннолетних детей.

«Осуждённая Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения её детьми 14‑летнего возраста», — приводит агентство цитату из материалов дела.

До вступления приговора в силу осуждённую не могут отправить в колонию, она находится в столичном СИЗО и примет участие в заседании по видеосвязи.