Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 00:57

Блогер Елена Блиновская просит Мосгорсуд отсрочки от наказания

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

13 октября в Московском городском суде рассмотрят апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС. По словам её представителя, женщина полностью раскаялась в совершённом и считает, что дальнейшее отдалённое от общества пребывание ухудшит её психологическое состояние и вредно отразится на воспитании четырёх несовершеннолетних детей.

«Осуждённая Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения её детьми 14‑летнего возраста»,  — приводит агентство цитату из материалов дела.

До вступления приговора в силу осуждённую не могут отправить в колонию, она находится в столичном СИЗО и примет участие в заседании по видеосвязи.

Блиновская может потерять глэмпинг-бизнес из-за долгов
Блиновская может потерять глэмпинг-бизнес из-за долгов

Ранее сообщалось, что к мужу Елены Блиновской, Алексею Блиновскому, предъявили требование вернуть почти 45 млн рублей из компании «Аквакультура», занимающейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов. Представители фирмы заявили, что займ действительно был, а остальные детали остаются коммерческой тайной; общий долг жены, по оценке экспертов, превышает 900 млн рублей.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar