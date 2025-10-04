Блиновская может потерять глэмпинг-бизнес из-за долгов

Часть глэмпинг-бизнеса (комфортный отдых на природе), связанного с блогером Еленой Блиновской, могут конфисковать для погашения налоговой задолженности инфобизнесменки. Соответствующую информацию передаёт Mash.

Финуправляющая Блиновской требует оспорить сделку по выходу её супруга Алексея из состава владельцев ООО «Ветер». Она настаивает на признании этой операции недействительной. В случае удовлетворения иска долю мужа «королевы марафонов» в размере 25% компании обратят в счёт долгов.

По данным телеграм-канала, Блиновская фактически контролировала данный бизнес через своего супруга. Сам Алексей вышел из состава участников общества перед тем, как его жену признали банкротом. Компания демонстрировала высокие обороты, но имела минимальную чистую прибыль.

Блогер планировала масштабное расширение сети глэмпингов по всей России и за рубежом. Её планы включали открытие примерно 30 объектов вблизи водоёмов в течение пяти лет. Реализация проекта предполагалась в Карелии, Татарстане, Астраханской и других регионах.