Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалобы Елены Блиновской
РИАН: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской 13 октября
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Жалоба на приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской будет рассмотрена 13 октября в Мосгорсуде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных органах.
«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — уточнил источник.
В марте Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за махинации с налогами и отмывание денежных средств. Сейчас она ожидает отправки во Владимирскую область для отбывания наказания. Ситуация осложняется судебным иском об изъятии квартиры в Москве, принадлежащей детям Блиновской, стоимостью около 136 миллионов рублей. Адвокаты «королевы марафонов» не теряют надежды добиться условно-досрочного освобождения до конца текущего года.