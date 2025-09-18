Владимир Путин
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалобы Елены Блиновской

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Жалоба на приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской будет рассмотрена 13 октября в Мосгорсуде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных органах.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — уточнил источник.

В марте Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за махинации с налогами и отмывание денежных средств. Сейчас она ожидает отправки во Владимирскую область для отбывания наказания. Ситуация осложняется судебным иском об изъятии квартиры в Москве, принадлежащей детям Блиновской, стоимостью около 136 миллионов рублей. Адвокаты «королевы марафонов» не теряют надежды добиться условно-досрочного освобождения до конца текущего года.

