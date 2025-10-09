С рыбного бизнеса мужа Блиновской хотят взыскать 45 млн рублей в счет её долгов

С бывшей компании Алексея Блиновского — «Аквакультура» — требуют вернуть почти 45 миллионов рублей, чтобы погасить часть долгов его жены. По данным Mash, бизнес был связан с супружескими схемами управления активами.

«Займ действительно был, остальное — коммерческая тайна», — сообщили в компании, добавив, что долг Блиновской остаётся значительным и превышает 900 миллионов рублей.

Речь идёт о компании «Аквакультура», занимавшейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов. Её владельцем до банкротства был муж Блиновской. Перед финансовыми трудностями он вышел из состава компании, а по документам Блиновская оформила займ в размере 45 млн рублей. По словам экспертов, схема управления бизнесом схожа с той, что использовалась в глэмпинг-проектах семьи.

Ранее сообщалось, что часть глэмпинг-бизнеса, связанного с Еленой Блиновской, может быть конфискована для погашения её налоговой задолженности. Финансовая управляющая Блиновской потребовала оспорить сделку, по которой её супруг Алексей вышел из состава владельцев ООО «Ветер». Она настаивает на признании этой операции недействительной. В случае удовлетворения иска доля мужа «королевы марафонов» в размере 25% компании будет обращена в счёт погашения долгов.