В Карелии умер избитый подростком 22-летний парень
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
В Карелии скончался 22-летний житель Беломорска, на которого в конце октября напал и избил подросток. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.
«К сожалению, несмотря на все наши усилия, пострадавший 22-летний парень из Беломорска скончался сегодня утром в 8:45», — написал он.
Молодой человек находился в коме, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. По данным полиции, 31 октября несовершеннолетний житель Беломорска избил парня 2003 года рождения в одной из квартир. Пострадавшего доставили в больницу, а подростка передали следователям. В отношении его матери проводится проверка для установления роли в произошедшем.
Ряд СМИ сообщают, что погибший имел инвалидность по ДЦП, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
