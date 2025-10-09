Накинулись толпой: В Петербурге подростки жестоко избили студенток из Алжира после замечания

В Санкт‑Петербурге в одном из заведений быстрого питания на проспекте Испытателей две студентки из Алжира были избиты группой подростков после словесной перепалки. Пострадавшие получили травмы головы и позвоночника, сообщает Mash на Мойке.

Инцидент произошёл, когда две иностранные студентки пришли поужинать в кафе. Рядом шумела компания подростков, что побудило одну из девушек сделать замечание. В ответ подростки начали оскорблять их, после чего напали толпой. Пострадавшие были доставлены в травмпункт, где им зафиксировали черепно‑мозговые травмы, ушибы головы и позвоночника. Обе девушки, одна из которых уже семь лет живёт в России, подали заявление в полицию.

Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. По словам отца пострадавшего, инцидент произошёл 5 октября возле храма в микрорайоне имени Космодемьянского, когда подросток вместе с другом гулял в этом районе.