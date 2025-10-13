Валдайский форум
13 октября, 07:42

Кирпич на голову и ногами по лицу: В Карелии девушки жестоко избили человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петрозаводске ночью две девушки жестоко избили человека. Зверства попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из нападавших бросила на голову пострадавшего кирпич, после чего начала бить ногами и прыгать по нему.

Драка в Карелии. Видео © VK / Женчина Жанна

«Молодые девушки избили человека, ударив кирпичом по голове, на Невского, 18. Прошу дать огласку», — пишет издание «Daily Карелия».

МВД республики начало проверку. Там также уточнили, что пострадавших двое. У одного из участников конфликта разбит мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в Санкт‑Петербурге в одном из заведений быстрого питания на проспекте Испытателей двух студенток из Алжира избила группа подростков после словесной перепалки. Пострадавшие получили травмы головы и позвоночника.

Татьяна Миссуми
