Кирпич на голову и ногами по лицу: В Карелии девушки жестоко избили человека
В Петрозаводске ночью две девушки жестоко избили человека. Зверства попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из нападавших бросила на голову пострадавшего кирпич, после чего начала бить ногами и прыгать по нему.
Драка в Карелии. Видео © VK / Женчина Жанна
«Молодые девушки избили человека, ударив кирпичом по голове, на Невского, 18. Прошу дать огласку», — пишет издание «Daily Карелия».
МВД республики начало проверку. Там также уточнили, что пострадавших двое. У одного из участников конфликта разбит мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что в Санкт‑Петербурге в одном из заведений быстрого питания на проспекте Испытателей двух студенток из Алжира избила группа подростков после словесной перепалки. Пострадавшие получили травмы головы и позвоночника.
