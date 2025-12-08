Путин в Индии
Регион
8 декабря, 14:07

В Волгограде полиция открыла огонь по угнанной скорой, погоня попала на видео

Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники полиции открыли огонь по колёсам скорой помощи, чтобы остановить угнанную машину. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Погоня за угнанной скорой помощью в Волгоградской области. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Получив сигнал об угоне, инспекторы ГИБДД быстро нашли спецтранспорт. Однако водитель, 22-летний житель Красноармейского района, находившийся в состоянии опьянения, проигнорировал требования остановиться. Вместо этого он начал опасно маневрировать и пытаться скрыться.

Тогда полицейские пошли на крайние меры: сначала они произвели несколько выстрелов вверх для предупреждения, а затем выстрелили по колёсам автомобиля. После этого угнанную скорую удалось остановить, а злоумышленника — задержать. По факту происхождения проводится проверка.

Россиянам назвали марки самых угоняемых автомобилей в 2025 году

А ранее Life.ru рассказывал, как у жителя Феодосии угнали «Шкоду», пока он купался в море. Позднее выяснилось, что пошёл на подлое преступление новый знакомый владельца автомобиля.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

