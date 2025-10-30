Россия и США
30 октября, 19:20

У жителя Феодосии угнали «Шкоду», пока он купался в море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

У жителя Феодосии угнали автомобиль «Шкода», пока он отдыхал на пляже. Новый знакомый забрал машину, пока владелец купался в море. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, мужчины познакомились и согласовали совместный отдых. Пока один из них плавал, приятель украл ключи от машины и уехал. Он проехал 400 метров, съехал на грунтовую дорогу и заглох.

Хозяин искал угонщика и свою машину десять дней. Он не обратился в полицию сразу, так как считал, что без документов, оставшихся в салоне, обращаться бесполезно. Угонщика поставили под подписку о невыезде.

Лувр ограбили с помощью автовышки, угнанной из Лувра

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двух молодых людей по подозрению в краже питбайков. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались 18-летний местный житель и его 15-летний компаньон. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

