Лувр ограбили с помощью автовышки, угнанной из Лувра

Автовышка, на которой неизвестные совершили дерзкое ограбление парижского Лувра, оказалась украдена из одноимённой коммуны во французском департаменте Валь-д’Уаз. Об этом рассказала прокурор Парижа Лор Беко в интервью изданию Journal du Dimanche.

По словам прокурора, злоумышленники под вымышленным именем арендовали технику, сославшись на «переезд». Когда сотрудник фирмы прибыл на встречу, двое мужчин напали на него и угнали автовышку. Сейчас следователи выясняют, где находился автомобиль в период между угоном и ограблением, а также проверяют, не связаны ли угонщики с похищением драгоценностей из музея.

19 октября преступники пробрались в Лувр и вынесли девять ювелирных украшений на сумму 88 миллионов евро – среди них корона императрицы Евгении де Монтихо, которую позже нашли повреждённой.

Ранее Life.ru писал, что после громкого ограбления руководство Лувра решило перевезти все драгоценности в хранилище Банка Франции, расположенного неподалёку от музея. Туда отправили не только ювелирные изделия из Галереи Аполлона, но и другие ценные экспонаты. Это сделали для ревизии систем безопасности и предотвращения новых попыток краж.