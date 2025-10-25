Сектор Газа
24 октября, 22:07

Украшения из Лувра переместили на хранение в Банк Франции после ограбления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

После громкого ограбления Лувра 19 октября руководство музея приняло решение о временном перемещении драгоценностей в хранилище Банка Франции. Как сообщает радиостанция RTL, банк расположен всего в 300 метрах от музея.

В хранилище были перевезены как королевские драгоценности из знаменитой Галереи Аполлона, так и другие ценные ювелирные изделия, размещённые в различных залах Лувра. Это решение принято для проведения полной ревизии систем безопасности музея после инцидента.

Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео

Напомним, что во время ограбления четверо преступников использовали автовышку для проникновения в музей и похитили девять уникальных ювелирных изделий. Предварительная оценка ущерба составляет около 88 миллионов евро.

