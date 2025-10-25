Украшения из Лувра переместили на хранение в Банк Франции после ограбления

После громкого ограбления Лувра 19 октября руководство музея приняло решение о временном перемещении драгоценностей в хранилище Банка Франции. Как сообщает радиостанция RTL, банк расположен всего в 300 метрах от музея.

В хранилище были перевезены как королевские драгоценности из знаменитой Галереи Аполлона, так и другие ценные ювелирные изделия, размещённые в различных залах Лувра. Это решение принято для проведения полной ревизии систем безопасности музея после инцидента.

Напомним, что во время ограбления четверо преступников использовали автовышку для проникновения в музей и похитили девять уникальных ювелирных изделий. Предварительная оценка ущерба составляет около 88 миллионов евро.