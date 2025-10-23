Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео

В соцсети Х появились кадры побега грабителей, ограбивших Лувр в Париже. На видео видно, как двое мужчин спускаются со второго этажа музея на механическом подъёмнике, установленном у фасада здания, где расположена «Галерея Аполлона». Один из них одет в светоотражающую униформу, второй — в чёрную куртку

Похитители драгоценностей из парижского Лувра спускались после ограбления на подъемнике. Видео © x.com

Через несколько секунд на записи слышен вой сирен и крики полицейских, однако преступники успевают спуститься на землю и скрыться на скутерах.

Ранее, 19 октября, группа из четырёх человек проникла в музей с помощью автогидроподъёмника и похитила девять ценных ювелирных изделий, включая корону императрицы Евгении — супруги Наполеона III. Позже повреждённую реликвию нашли недалеко от Лувра, судьба остальных украденных украшений остаётся неизвестной. Парижская полиция продолжает расследование и анализирует записи с камер наблюдения.