22 октября, 13:23

В Сети появились фейковые объявления о продаже похищенных украшений из Лувра

Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР

На сервисе для размещения объявлений Vinted были обнаружены фейковые предложения о продаже украденных драгоценностей из Лувра. Среди предложений — попытки продать изумрудную парюру императрицы Марии-Луизы за 30 тысяч евро, а также ложные предложения на испанском языке о продаже короны императрицы Евгении де Монтихо. Об этом пишет РИА «Новости».

Помимо предметов, входящих в список пропавших, на платформе появились и несуществующие украшения, такие как серьги, браслеты и другие нательные аксессуары. Продавцы, похоже, не стесняются иронизировать над ситуацией, добавляя в описания товара фразы вроде: «Украдено из Лувра в 9:00», «Нашёл у своей собаки», «Нашёл на земле», «Нашёл в своей мусорной корзине». В некоторых объявлениях указан бренд «Наполеон» или пометка «ручная работа».

Объявления с фейковой информацией быстро удаляются с сайта.

Исторический музей в Москве выразил сочувствие коллегам из Лувра после ограбления

Напомним, что 19 октября Лувр стал жертвой одного из масштабных ограблений в мире. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Полиция считает, что это было тщательно спланированное преступление. Создатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденное, но намерен передать их не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, мотивируя это большей безопасностью. Музей оценил ущерб от кражи в 88 миллионов евро.

