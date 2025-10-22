В Сети появились фейковые объявления о продаже похищенных украшений из Лувра

На сервисе для размещения объявлений Vinted были обнаружены фейковые предложения о продаже украденных драгоценностей из Лувра. Среди предложений — попытки продать изумрудную парюру императрицы Марии-Луизы за 30 тысяч евро, а также ложные предложения на испанском языке о продаже короны императрицы Евгении де Монтихо. Об этом пишет РИА «Новости».

Помимо предметов, входящих в список пропавших, на платформе появились и несуществующие украшения, такие как серьги, браслеты и другие нательные аксессуары. Продавцы, похоже, не стесняются иронизировать над ситуацией, добавляя в описания товара фразы вроде: «Украдено из Лувра в 9:00», «Нашёл у своей собаки», «Нашёл на земле», «Нашёл в своей мусорной корзине». В некоторых объявлениях указан бренд «Наполеон» или пометка «ручная работа».