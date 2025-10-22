Сектор Газа
22 октября, 12:28

Исторический музей в Москве выразил сочувствие коллегам из Лувра после ограбления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Netfalls Remy Musser

Государственный исторический музей выразил искреннее сочувствие коллегам из Лувра. Начальник управления по связям с общественностью Мария Лемигова в беседе с Life.ru назвала кражу музейных ценностей большой утратой для мировой культуры.

Мария Лемигова

Начальник управления по связям с общественностью Государственного исторического музея

Лемигова подчеркнула, что считает преждевременным комментировать ситуацию до завершения следствия и обнаружения пропавших ценностей. Она также добавила, что меры безопасности, применяемые музеями для защиты коллекций, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.
Напомним, что 19 октября Лувр в Париже стал жертвой дерзкого ограбления, в ходе которого были похищены девять ювелирных изделий на общую сумму 88 миллионов евро. Основатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденные ценности, но при условии их передачи филиалу Лувра в Абу-Даби, сославшись на более надёжную систему безопасности эмиратского музея.

Мария Любицкая
