Исторический музей в Москве выразил сочувствие коллегам из Лувра после ограбления

Государственный исторический музей выразил искреннее сочувствие коллегам из Лувра. Начальник управления по связям с общественностью Мария Лемигова в беседе с Life.ru назвала кражу музейных ценностей большой утратой для мировой культуры.

Во Франции ограбили ещё один музей через несколько часов после Лувра

Напомним, что 19 октября Лувр в Париже стал жертвой дерзкого ограбления, в ходе которого были похищены девять ювелирных изделий на общую сумму 88 миллионов евро. Основатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденные ценности, но при условии их передачи филиалу Лувра в Абу-Даби, сославшись на более надёжную систему безопасности эмиратского музея.