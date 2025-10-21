Дуров захотел выкупить украденные в Лувре драгоценности и вернуть их, но не в Париж

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные в Лувре драгоценности. Он также готов вернуть их, но не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби.

«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Из Лувра в Абу-Даби никто не ворует», — написал основатель Telegram.