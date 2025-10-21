Дуров захотел выкупить украденные в Лувре драгоценности и вернуть их, но не в Париж
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные в Лувре драгоценности. Он также готов вернуть их, но не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби.
«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Из Лувра в Абу-Даби никто не ворует», — написал основатель Telegram.
Напомним, что 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр и, вскрыв витрины в Галерее Аполлона, похитили девять ювелирных украшений. Одним из них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую, однако, обронили при побеге. Полный список украденного опубликован здесь.
