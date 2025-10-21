Сектор Газа
21 октября, 09:47

Дуров захотел выкупить украденные в Лувре драгоценности и вернуть их, но не в Париж

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные в Лувре драгоценности. Он также готов вернуть их, но не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби.

«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Из Лувра в Абу-Даби никто не ворует», — написал основатель Telegram.

Ранее Дуров также раскритиковал французские власти, связав ограбление Лувра с общим упадком страны.

Напомним, что 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр и, вскрыв витрины в Галерее Аполлона, похитили девять ювелирных украшений. Одним из них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую, однако, обронили при побеге. Полный список украденного опубликован здесь.

Александра Вишнякова
