Павел Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал резкую критику в адрес французских властей, связав недавнее ограбление в парижском Лувре с общим упадком страны. В своём посте в социальной сети X предприниматель заявил, что происшествие его «совершенно не удивило», назвав его «печальным признаком упадка некогда великой страны».