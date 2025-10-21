Павел Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал резкую критику в адрес французских властей, связав недавнее ограбление в парижском Лувре с общим упадком страны. В своём посте в социальной сети X предприниматель заявил, что происшествие его «совершенно не удивило», назвав его «печальным признаком упадка некогда великой страны».
По мнению Дурова, французское правительство довело «до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным».
Напомним, 19 октября группа из четырёх преступников, воспользовавшись автогидроподъёмником, проникла в здание Лувра. В «Галерее Аполлона» они разбили витрины и похитили девять ценных ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами. По словам прокурора, следственные органы рассматривают это событие как тщательно спланированное преступление и не исключают возможность участия иностранных заказчиков или исполнителей.
