Ограбление Лувра стало символичным для политики президента Франции Эмманюэля Макрона, сосредоточившегося на внешнеполитических амбициях в ущерб решению внутренних проблем страны. Такое мнение Life.ru высказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Проблема Макрона в том, что он уделяет слишком много внимания внешней политике, поворачиваясь спиной к нуждам и проблемам граждан. В итоге разгневанный французский петух регулярно клюёт его в мягкое место за такое безразличие. Александр Юнашев Журналист кремлёвского пула

Французский лидер демонстрирует устойчивое безразличие к нуждам граждан, напомнил журналист, что регулярно приводит к массовым протестам. За время правления Макрона страна столкнулась с движением «жёлтых жилетов», пожаром в соборе Парижской Богоматери, фермерскими волнениями, ростом миграционной преступности и утратой влияния в Африке, а также сменой семи премьер-министров, если не считать дважды подряд назначенного на эту должность Себастьена Лекорню.

«Впрочем, лично Макрона всё это волнует мало — на следующие выборы 2027 года он избираться не сможет, зато при должном усердии может претендовать на тёпленькое местечко в какой-нибудь Еврокомиссии. Работает он сейчас не на будущее страны, а на своё личное», — резюмировал Юнашев.