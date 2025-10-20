Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 октября, 09:25

На очереди – Эйфелева башня? Маг подтвердил «проклятие Макрона», при котором сгорел Нотр-Дам и был ограблен Лувр

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Стоян Васев, Michel Euler

Граждане Франции чувствуют, что на стране висит невидимое проклятие, следствие тому — недавнее ограбление Лувра, а также масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году. Многие французы в соцсетях делятся теорией, что виновник этого проклятия — президент Эмманюэль Макрон. Почему именно он стал носителем зла, Life.ru рассказала маг Екатерина Ткачёва.

«Макрон, как символ перемен и реформ, в своей деятельности нарушил древние энергетические балансиры страны. Его амбиции, решения и действия могли пробудить древние силы, которые не желают перемен и требуют расплаты. В магии существует понятие «энергетического проклятия», которое нависает над теми, кто нарушает гармонию, вызывает гнев духов или нарушает священные законы. В данном случае проклятие — это не просто злой рок, а магический ответ на нарушение энергетического равновесия», — говорит маг.

Она не исключила, что действия Макрона вызвали сильное сопротивление духовных сил, охраняющих Францию, или он сам стал носителем негативной энергии, которая привлекла внимание тёмных сил. В результате беды страны — проявление этого магического проклятия французского лидера.

Ткачёва считает, что в первую очередь важно восстановить разрушенный баланс: снять проклятие и очистить ауру, а затем освятить сами места бедствий — Лувр и Нотр-Дам.

«Внутреннее очищение и духовное развитие помогут избавиться от негативных влияний и вернуть свет и гармонию в судьбу страны. Макрону необходимо перестать поддерживать Киев, спонсировать ВСУ, это как минимум из того, что ему нужно перестать делать ради спасения своей страны. Если он не прекратит, Франция будет и дальше рушиться у нас на глазах. Возможно, следующей станет Эйфелева башня, которая может упасть и унести сотни жизней туристов и парижан», — заключила маг.

Напомним, что 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр и, вскрыв витрины в Галерее Аполлона, похитили девять ювелирных украшений. Одним из них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую, однако, обронили при побеге. Полный список украденного опубликован здесь.

А 15 апреля 2019 года произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Официальная причина случившегося до сих пор не названа.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

