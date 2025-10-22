Во Франции ограбили ещё один музей через несколько часов после Лувра

В городе Лангр во Франции неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков из музея «Дом просвещения Дени Дидро». Кража произошла всего через несколько часов после ограбления Лувра. Об этом сообщила радиостанция France Info.

«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия. По первоначальным наблюдениям, часть «сокровищ музея» пропала», — заявила мэрия Лангра.

Предположительно, преступники проникли в музей ночью с 19 на 20 октября, взломав входную дверь и разбив витрину. Другие экспонаты музея не пострадали. В настоящее время музей закрыт для посещений, а полиция ведёт расследование инцидента. Министерство внутренних дел Франции объявило о срочном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия страны.