Во Франции ограбили ещё один музей через несколько часов после Лувра
Обложка © Wikimedia / MOSSOT
В городе Лангр во Франции неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков из музея «Дом просвещения Дени Дидро». Кража произошла всего через несколько часов после ограбления Лувра. Об этом сообщила радиостанция France Info.
«Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия. По первоначальным наблюдениям, часть «сокровищ музея» пропала», — заявила мэрия Лангра.
Предположительно, преступники проникли в музей ночью с 19 на 20 октября, взломав входную дверь и разбив витрину. Другие экспонаты музея не пострадали. В настоящее время музей закрыт для посещений, а полиция ведёт расследование инцидента. Министерство внутренних дел Франции объявило о срочном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия страны.
Напомним, что 19 октября Лувр стал жертвой одного из масштабных ограблений в мире. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Полиция считает, что это было тщательно спланированное преступление. Создатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденное, но намерен передать их не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, мотивируя это большей безопасностью. Музей оценил ущерб от кражи в 88 миллионов евро.
