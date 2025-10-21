В Париже новое грандиозное ограбление — из музея украли золотые самородки на €1,5 млн

Прокуратура Парижа предъявила 24-летней гражданке Китая обвинение в организованной краже золотых самородков из Национального музея естественной истории, произошедшей в ночь на 16 сентября. Об этом сообщило издание France Info.

Женщину задержали 30 сентября в аэропорту Барселоны по европейскому ордеру на арест, а 13 октября испанские власти передали её французским правоохранителям. В Национальном музее естественной истории утром 16 сентября заметили пропажу почти 6 кг золота стоимостью около €1,5 млн, которое находилось в постоянной экспозиции.

Среди украденных ценностей — самородки из Боливии, завещанные Академии наук в XVIII веке; камни с Урала, подаренные музею царём Николаем I в 1833 году; экспонаты из Калифорнии, обнаруженные во время золотой лихорадки XIX века; а также крупный золотой самородок из Австралии, найденный в 1990 году.

Ранее в знаменитом парижском музее Лувр произошло ограбление. Инцидент случился утром, пострадавших нет, и что на месте работают сотрудники музея вместе с полицией, проводятся следственные действия. Лувр, один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира, постоянно находится под внимательным контролем служб безопасности.