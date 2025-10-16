Полиция поймала двоих зумеров, угнавших питбайки в Шушарах

В Петербурге полиция задержала двух парней, которые подозреваются в краже питбайков. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошёл ещё 14 октября — со спецстоянки одной из компаний в посёлке Шушары пропали два питбайка. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Полиция быстро нашла подозреваемых: ими оказались 18-летний местный житель и его 15-летний друг. Обоих доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Сейчас по факту кражи уже возбудили уголовное дело, а украденные питбайки изъяли и вернут владельцу.

Ранее в Татарстане пьяная 15-летняя школьница украла у мужчины банковскую карту и оплатила ей проезд другим людям. В придачу она успела и по магазинам пройтись, и на катамаране покататься. В итоге на всё про всё ушло 11 тысяч.