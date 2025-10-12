В Татарстане пьяная школьница оплатила проезд всем пассажирам. Карту она украла

В Набережных Челнах 15-летняя девушка похитила у мужчины мобильный телефон и банковскую карту, после чего совершила множество покупок и даже оплатила другим людям проезд. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

«По версии следствия, 5 августа 2025 года, в городе Набережные Челны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 15-летняя обвиняемая похитила у незнакомого мужчины мобильный телефон и его банковскую карту», — отмечает ведомство.

Подросток успела совершить около десяти различных покупок, используя чужую банковскую карту. В числе прочего она приобретала различные товары, оплатила катание на катамаране, а также произвела оплату проезда для незнакомых пассажиров в общественном транспорте. Прекратить незаконные операции удалось только после блокировки карты, которую её настоящий владелец оформил через банк. На момент блокировки общая сумма трат уже превысила 11 тысяч рублей.

Следователи собрали все необходимые доказательства по уголовному делу, включая записи с камер видеонаблюдения. Материалы уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

