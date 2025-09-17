В Петербурге горе-домушник в краденых шубе и галошах вывалился с балкона

В Санкт-Петербурге грабитель сорвался с третьего этажа, пытаясь перелезть обратно на свой балкон с украденным телевизором, норковой шубой и парой галош. О задержании горе-домушника сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранительных органов, 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина проник через балкон в чужую квартиру на проспекте Ветеранов, где похитил телевизор, норковую шубу, мобильный телефон и пару галош. При попытке перебраться обратно на свой балкон злоумышленник не удержался и упал с высоты вместе со всей добычей.

«15 сентября в 22:32 в полицию Красносельского района поступило сообщение, что у дома 129 корпус 2 по проспекту Ветеранов из окна выпрыгнул неизвестный», — отмечается ведомство.

Местные жители сообщили о подозрительном человеке, выпрыгнувшем из окна. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили пострадавшего с переломами и другими телесными повреждениями, его немедленно госпитализировали в тяжёлом состоянии. В настоящее время полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.