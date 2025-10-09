«Батя года» разбил лопатой витрину ресторана в Москве и украл конструктор для сына

В Москве мужчина, желая порадовать сына новой игрушкой, совершил кражу конструктора из ресторана быстрого питания. Для этого он разбил витрину заведения саперной лопатой. Теперь ему предстоит ответить перед законом по уголовной статье.

Мужчина разгромил ресторан ради детского конструктора. Видео © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей. Черемушкинская межрайонная прокуратура квалифицировала действия как разбой по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Мужчина был задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

