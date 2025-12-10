Путин в Индии
10 декабря, 01:27

Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

В университете города Франкфорт в Кентукки произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё один пострадал. О случившемся проинформировал губернатор штата Энди Бешир.

«На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы сообщим больше информации по мере поступления. На месте работают правоохранительные органы, подозреваемый арестован», — написал глава Кентукки у себя на странице в социальной сети X. Политик призвал молиться за всех, кто пострадал в результате происшествия.

Ранее в украинских Сумах задержали 60-летнего мужчину, который произвёл стрельбу из окна многоэтажного дома. В результате происшествия пострадали шесть детей. По факту у покушения на убийство детей из хулиганских побуждений было заведено уголовное дело.

