Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 00:59

В украинских Сумах в результате стрельбы пострадали шесть подростков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Сумах задержали 60-летнего мужчину, который произвёл стрельбу из окна многоэтажного дома. В результате происшествия пострадали шесть детей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Подозреваемый. Фото © Сумская областная прокуратура

Подозреваемый. Фото © Сумская областная прокуратура

«Событие произошло 9 декабря 2025 года в г. Сумы. Из окна многоэтажки мужчина произвёл выстрел из огнестрельного оружия. В результате телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Угрозы жизни пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Позднее администрация города сообщила, что пострадали шестеро.

Правоохранительные органы задержали 60-летнего стрелка и изъяли гладкоствольное охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство детей из хулиганских побуждений. Досудебное расследование ведут сотрудники следственного управления полиции ГУНП в Сумской области.

«Дважды майор полиции» и его сообщники задержаны за стрельбу в Москве
«Дважды майор полиции» и его сообщники задержаны за стрельбу в Москве

А ранее в Челябинске две компании молодых людей два дня подряд устраивали разборки с применением ракетниц. По предварительной информации от полиции, конфликт произошёл из-за девушки. По данным полиции, все участники инцидентов уже установлены. Никто из них не обращался за медицинской помощью. По факту случившегося проводится проверка.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar