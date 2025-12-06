Путин в Индии
6 декабря, 13:26

«Дважды майор полиции» и его сообщники задержаны за стрельбу в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasula

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, устроивших стрельбу в жилом дворе на Мичуринском проспекте. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, все задержанные — двое мужчин и одна женщина — были пьяными в момент задержания. У них был изъят пистолет, который в настоящее время направлен на баллистическую экспертизу для установления его причастности к другим правонарушениям и легальности происхождения. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что мужчина и женщина открыли стрельбу во дворе жилой многоэтажки в Москве. Соседи сделали им замечание, но хулиганы внимания на это не обратили, продолжив палить. Стрелявший заявил, что он «дважды майор полиции».

