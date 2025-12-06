«Дважды майор полиции» открыл стрельбу во дворе дома в Москве

В Москве мужчина и женщина открыли стрельбу во дворе жилой многоэтажки, на замечание соседей парочка отмахнулась. Куда целились стрелявшие — неизвестно. О пострадавших информации нет. Очевидцы уже обратились в полицию с просьбой провести проверку. Об этом стало известно Life.ru.

В Москве произошла стрельба. Видео © Life.ru

Стреляли во дворе жилого дома 21 на улице Мичуринский проспект в Москве. Сначала пару выстрелов сделал мужчина, потом отдал пистолет женщине, которая тоже успела выстрелить. На замечание жильцов дома и обещание вызвать правоохранителей, стрелявший сказал, что он «дважды майор полиции».

Ранее сообщалось, что в Воронеже в супермаркете произошла стрельба после конфликта между посетителями. По информации регионального главка МВД, пострадала 41-летняя женщина. Назначены экспертизы.