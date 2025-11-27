Житель Воронежа устроил стрельбу в супермаркете, пострадала женщина

В Воронеже в супермаркете произошла стрельба после конфликта между посетителями. По информации регионального главка МВД, пострадала женщина. Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 ноября в 10:33. На место прибыли полиция и медики.

«От администрации супермаркета, расположенного на проспекте Труда, поступило сообщение о конфликте, возникшем с одним из посетителей. По предварительным данным установлено, что в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель из предмета, похожего на пистолет, произвёл выстрел», — говорится в сообщении МВД.

В ходе инцидента пострадала 41-летняя местная жительница. Полиция установила и опросила всех участников конфликта. Сейчас проводится судебная экспертиза, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

