Конфликт на стройке в Севастополе завершился стрельбой из-за татуировки Playboy

В Севастополе произошёл инцидент с применением оружия между работниками строительной сферы. Как сообщает телеграм-канал Baza, один из рабочих долгое время испытывал обиду на коллегу, который весной усомнился в его сексуальной ориентации из-за татуировки с логотипом Playboy. По данным источника, напряжение между мужчинами не было урегулировано, и конфликт стал основой для дальнейших агрессивных действий.

Через несколько месяцев один из участников спора решил отомстить и в ноябре приехал к дому своего обидчика вместе с двумя знакомыми. В подъезде жилого дома произошла ссора, в ходе которой мужчина достал оружие и выстрелил в коллегу. Пострадавший получил лёгкое ранение, его жизни, по информации медиков, ничего не угрожает.

Правоохранительные органы оперативно задержали всех причастных к нападению. Сейчас проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленников.

