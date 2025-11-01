Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 16:10

Шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В США шестилетний ученик начальной школы совершил вооружённое нападение на свою учительницу. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Инцидент произошёл в январе 2023 года, когда ребёнок произвёл несколько выстрелов в педагога Эбби Цвернер, причинив ей серьёзные ранения груди и руки. Несмотря на тяжёлое состояние, учительница успела эвакуировать других учащихся перед потерей сознания.

Пострадавшая перенесла шесть операций, продолжает страдать от посттравматического стрессового расстройства и утратила функциональность левой руки. В настоящее время Цвернер подала иск на $40 миллионов против администрации учебного заведения, обвиняя руководство в игнорировании предупреждений о возможном наличии оружия у ребёнка.

Ранее сообщалось, что в техасском населённом пункте Санта-Тереза 20-летний Кевин Марин совершил стрельбу по своей матери после её требования прекратить шумное поведение поздней ночью. Правоохранители, прибывшие на вызов о стрельбе, обнаружили в доме тяжелораненую женщину с 11 огнестрельными ранениями.

BannerImage
Анастасия Никонорова
    avatar