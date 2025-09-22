Британский офицер по ошибке 23 раза выстрелил в сослуживца, но тот всё равно выжил
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus
Военнослужащий элитного спецподразделения Великобритании во время учений перепутал магазины с холостыми и боевыми патронами и открыл огонь по сослуживцу. Как пишет The Sun, он выпустил 23 пули, из которых семь попали в коллегу.
Инцидент произошёл в темноте: пострадавший изображал террориста, а стрелявший должен был штурмовать комнату с «заложниками». Ошибку вовремя не заметили, так как боеприпасы не имели маркировки.
Солдата спас бронежилет, однако он перенёс несколько серьёзных операций и лишился 90% срединного нерва, отвечающего за движение руки.
«Мои травмы изменили мою жизнь и будут влиять на неё и дальше», — заявил он в суде.
Суд в Уилтшире признал, что причиной ЧП стали нарушения техники безопасности. Виновному военному назначили полгода лишения свободы условно и обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере £5 тыс. (около 566 тыс. рублей).
Подобные инциденты в британской армии фиксируются не впервые. В 2011 году во время учений в Уэльсе солдат погиб от огня сослуживца из-за перепутанных патронов, а в 2016-м трое курсантов Королевской академии Сандхерст получили ранения по той же причине. Эксперты отмечают, что главная проблема кроется в плохой маркировке боеприпасов и условиях, в которых проходят тренировки, что регулярно становится предметом расследований в оборонном ведомстве Великобритании.