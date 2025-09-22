Британский офицер по ошибке 23 раза выстрелил в сослуживца, но тот всё равно выжил

Военнослужащий элитного спецподразделения Великобритании во время учений перепутал магазины с холостыми и боевыми патронами и открыл огонь по сослуживцу. Как пишет The Sun, он выпустил 23 пули, из которых семь попали в коллегу.

Инцидент произошёл в темноте: пострадавший изображал террориста, а стрелявший должен был штурмовать комнату с «заложниками». Ошибку вовремя не заметили, так как боеприпасы не имели маркировки.

Солдата спас бронежилет, однако он перенёс несколько серьёзных операций и лишился 90% срединного нерва, отвечающего за движение руки.

«Мои травмы изменили мою жизнь и будут влиять на неё и дальше», — заявил он в суде.

Суд в Уилтшире признал, что причиной ЧП стали нарушения техники безопасности. Виновному военному назначили полгода лишения свободы условно и обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере £5 тыс. (около 566 тыс. рублей).