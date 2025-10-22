Сын 11 раз выстрелил в мать ночью из-за требования лечь спать

В американском штате Техас 20-летний сын расстрелял собственную мать после её требования лечь спать. Об этом сообщает телеканал KFOX14 со ссылкой на материалы расследования.

Инцидент произошёл 13 октября в семейном доме в населённом пункте Санта-Тереза. Около трёх часов ночи правоохранительные органы получили экстренный вызов о стрельбе и немедленно выехали на место. Прибывшие офицеры обнаружили в коридоре у спальни тяжелораненую женщину с множественными огнестрельными ранениями.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, где выяснилось, что она получила 11 огнестрельных ранений. Несмотря на критическое состояние, медицинским работникам удалось стабилизировать американку.

В публикации отмечается, что во время прибытия полиции предполагаемый преступник 20-летний Кевин Марин спокойно сидел на диване, демонстрируя полное безразличие к происходящему. Согласно показаниям брата Кевина, находившегося в доме во время трагедии, конфликт начался с требований прекратить шумное поведение поздней ночью, после чего мать охарактеризовала действия сына как ненормальные и проводила его в спальню для разговора, который закончился стрельбой.

В тот же день 20-летнему были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и покушении на жизнь матери. В настоящее время обвиняемый содержится в окружной тюрьме.

